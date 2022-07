Wer schwirrt da in der Dunkelheit von Blüte zu Blüte? Der braun-graue Falter ist ziemlich groß, aber du wirst ihn wahrscheinlich selten entdecken. Denn der „Kiefernschwärmer“ ist nachts und in der Dämmerung unterwegs.

Sein kräftiger Körper trägt eine hübsche Zeichnung. Wenn er wie auf unserem Foto seine Flügel ausbreitet, dann misst der Abstand zwischen linker und rechter Flügelspitze acht oder sogar neun Zentimeter. Nicht nur mit Größe und Aussehen beeindruckt der Kiefernschwärmer, er huscht auch als ausgezeichneter Flieger durch die Nacht.

Überhaupt sind die Falter aus der Familie der Schwärmer wahre Flugkünstler. Ihre Flügel schlagen sie rasend schnell, sodass du sie kaum erkennen kannst. Wenn der Kiefernschwärmer an einer Blüte saugt, setzt er sich nicht hin. Stattdessen bleibt er fliegend in der Luft „stehen“ und taucht seinen langen Saugrüssel tief in die Blüte hinein. Auf unserem Foto siehst du ihn an blühendem Seifenkraut.

Der Namensteil „Schwärmer“ kommt von seinem schwirrenden Flug, aber warum heißt er „Kiefernschwärmer“? Ganz einfach: Die Raupen dieses Schmetterlings ernähren sich von den langen Nadeln der Kiefern. Auch in Fichten und Lärchen findet man sie manchmal. Sie verhalten sich träge und fressen nicht viel. Deswegen sind sie auch nicht schädlich für die Nadelbäume.

Von Juli bis September wächst die Raupe des Kiefernschwärmers heran, danach verpuppt sie sich im Boden. Im Frühling schlüpft aus der Puppe schließlich der fertig entwickelte Falter. Er ruht bei Tageslicht meistens an einem Kiefernstamm. Dabei ist er durch seine Färbung so gut getarnt, dass du ihn kaum entdecken kannst.

In der Abenddämmerung werden die Kiefernschwärmer aktiv und folgen dem Geruch von Blüten. Besonders abends und nachts locken Pflanzen wie das Seifenkraut mit ihrem Duft. Beim Saugen von Nektar berühren die Schmetterlinge die Staubgefäße der Blüten. So erfüllen auch die uns weniger bekannten Nachtfalter eine wichtige Aufgabe und bestäuben die Blüten.