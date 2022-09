Bei einer Schulwegkontrolle am Montag in Dirmstein hat die Polizei etliche Fälle registriert, in denen sich Eltern nicht korrekt verhalten haben: Die Beamten waren vor Schulbeginn in der Bahnhofstraße vor der dortigen Grundschule im Einsatz. Mehrere Kinder seien ohne geeigneten Kindersitz im Auto transportiert worden. Auch der Sicherheitsgurt bei den Erwachsenen sei nicht immer angelegt gewesen. Auf Nachfrage berichtet die Polizei von vier Gurtverstößen. Darüber hinaus seien auch noch Fahrzeugmängel oder nicht mitgeführte Dokumente sowie etliche Parkverstöße festgestellt worden. Die Polizisten hätten auch rechtliche Fragen beantwortet, zum Thema Rückhaltesysteme beraten und Infobroschüren gereicht.