Kinder sollen sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen. Dazu veranstalten Kreisverkehrswacht und Polizeiinspektion zusammen mit Gemeindeverwaltung und Schulen seit über 25 Jahren eine Schulwege-Rallye. Sie ist ein wichtiger Baustein der Verkehrserziehung.

Die insgesamt 190 Kinder, die Anfang September in den beiden Haßlocher Grundschulen ihren ersten Schultag erlebten, konnten bei der Schulwege-Rallye unter Beweis stellen, ob sie ihren Schulweg inzwischen verinnerlicht haben, ob sie potenzielle Gefahrenpunkte kennen und sich an Fußgängerüberwegen und Ampeln vorbildlich verhalten. Schon vor der Einschulung hatten alle Eltern Schulwegepläne bekommen, die als Hilfe beim Einüben der täglichen Strecke in die Schule und wieder zurück dienen sollen.

Dazu waren Ende Oktober mehrere an ihren Warnwesten erkennbare Kontrolleure (Polizei, Vertreter der Kreisverkehrswacht, der Gemeindeverwaltung und Lehrkräfte) entlang der Schulwege im Einsatz und beobachteten das Verhalten der Kinder. Bereits im Unterricht waren den Kindern entsprechende Kontrollkarten ausgehändigt worden. Beim Passieren einer Kontrollstelle wurde festgehalten, ob das Kind eine Gefahrenstelle sicher gemeistert hat.

„Die Schulwege-Rallye wird ganz bewusst im Spätjahr veranstaltet“, so der Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim-Süd, Georg Heene. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Kinder auf ihrem Weg schon eine gewisse Routine entwickelt, bei der sich vielleicht schon erste Nachlässigkeiten eingestellt hätten, auf die man dann hinweisen könne. Zudem befinde man sich bereits in der dunklen Jahreszeit, in der zur besseren Erkennbarkeit auf das Tragen von heller Kleidung, von entsprechenden Reflektoren oder Warnwesten geachtet werde.

Bürgermeister Tobias Meyer lobte die Aktion der Schulwege-Rallye „Solche Aktionen bleiben den Kindern im Kopf und sind daher ein schöner Baustein im Rahmen der Verkehrserziehung“, sagte bgu