Auch wenn der Schulbetrieb seit Mai für alle Klassenstufen wieder schrittweise aufgenommen wurde, bleiben die kreiseigenen Schulsporthallen weiterhin für die außerschulische Nutzung, zum Beispiel durch Vereine, geschlossen.

Die Regelung gilt nach Mitteilung des Landkreises vorerst bis zum Ende der Sommerferien. In Haßloch betrifft das die Sporthallen des Hannah-Arendt-Gymnasiums und der Siebenpfeiffer-Realschule plus sowie der Gottlieb-Wenz-Schule. Die Gemeindeverwaltung schließt sich der Entscheidung des Landkreises an. Deshalb gilt das auch für die Sporthallen der Schulen in Trägerschaft der Gemeinde in der Schillerschule und Ernst-Reuter-Schule.

Die Kreisverwaltung und die Gemeinde gehen davon aus, mit Beginn des neuen Schuljahres, wenn der Regelbetrieb wieder aufgenommen wird, auch die Sporthallen wieder für den Schulsport und die außerschulische Nutzung zur Verfügung stellen zu können. Einzelheiten hierzu wollen Kreis und Gemeinde im Laufe der Sommerferien bekanntgeben.

Zwingend erforderlich für eine außerschulische Nutzung ist laut Verwaltung ein Hygienekonzept, wie unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eine Nutzung der Halle für Trainingszwecke aussehen kann. deshalb sollen sich die Vereine bereits Gedanken machen und ein entsprechendes Konzept vorbereiten sowie einen Ansprechpartner benennen. „Je besser sich alle Beteiligten im Vorfeld vorbereiten, desto reibungsloser und schneller kann die Hallenbelegung zum Zeitpunkt der Freigabe der Schulsporthallen vorgenommen werden“, sagt Vereinsdezernent Claus Wolfer (FWG).