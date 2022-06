Das Schulsportfest der Gemeinsamen Grundschule Neidenfels auf dem Gelände der TSG Neidenfels am Samstag von 10 bis 14 Uhr beinhaltet nach einer kleinen Aufführung einen Benefizlauf. Die Kinder haben abgestimmt, wofür sie spenden möchten: Das Kinderhospiz in Dudenhofen und die Tiernotinsel in Neidenfels erhalten das erlaufene Spendengeld. Im Vorfeld des Fests haben die Kinder Sponsoren gesucht, die bereit sind, für jede gedrehte Runde auf dem Sportplatz einen bestimmten Betrag zu bezahlen. Im Anschluss an den Lauf dürfen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf einem Spielparcours vergnügen. Für Essen und Getränke ist gesorgt.