Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es ist bedauerlich: Wir können unseren Haushalt weder in diesem noch im nächsten Jahr ausgleichen“, sagte Großkarlbachs Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) am Montag in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und Finanzausschuss. Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt belaufen sich 2020 auf mehr als 147.000 Euro und 2021 auf rund 131.000 Euro.

Auch im Finanzhaushalt, der den voraussichtlichen Geldfluss (Ein- und Auszahlungen) abbildet, klafft laut Verwaltung in beiden Jahren ein Loch: rund 102.200 Euro in diesem Jahr und