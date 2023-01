Ein Vorzeige-Ensemble der Musikschule Leiningerland ist in seiner Existenz bedroht: Die Bigband schrumpfte während der Corona-Krise auf fast die Hälfte zusammen. Am Donnerstag will das Ensemble die Trendwende einleiten.

„Wir sind dringend auf der Suche nach Nachwuchs“, erklärt Volker Gütermann. Der Musiklehrer und Tenor aus Altleiningen spielt Klavier in der Bigband und ist damit Teil der Rhythmusgruppe, die sich sehr verkleinert hat. „Eine Konstante ist noch unsere Bassistin“, sagt Gütermann. Der junge Schlagzeuger hingegen könne nur kommen, wenn er keinen Dienst habe, und der Gitarrist habe sich im vergangenen Jahr gesundheitsbedingt zurückgezogen. „Vor allem aber brauchen wir Blech“, betont er. Holzbläser seien noch vorhanden, die ursprünglich acht Saxofonisten seien über die Corona-Krise geblieben. Aber es gebe nur noch zwei Trompeter und überhaupt keinen Posaunisten mehr.

„Vorbeikommen und einfach mitmachen“

Deshalb sei für kommenden Donnerstag eine offene Probe geplant. „Da kann jeder vorbeikommen und einfach mitmachen“, erläutert der 59-Jährige. Der Leiter der Kapelle, Musikschullehrer-Kollege Robert Falke, werde vor allem bekannte Lieder auswählen, die in der Regel leicht mitzuspielen seien. Schulleiter Richard Martin unterstützt die Idee dieser besonderen Starthilfe für den Wiederaufbau des Ensembles, das aktuell nicht mehr den Anspruch einer klassischen Bigband erfüllen kann. Er lobt den Einsatz des Dirigenten und der übrig gebliebenen Mitglieder: „Durch großes Engagement und viel gutem Willen aller Beteiligten konnte das Ensemble über die Pandemie gerettet werden.“

Gegründet wurde das Orchester in den 1980er-Jahren von Willi Haselbeck. Mitte der 1990er übernahm Stefan Glöckner die Leitung, die er 2019 abgab, weil er an die Musikschule Frankenthal wechselte. Die Bigband bestand aus etwa 20 Aktiven – einer Mischung aus Profis und fortgeschrittenen Schülern im Jugendlichen- und Erwachsenenalter, darunter auch Musiker der TSG-Blaskapelle Grünstadt, mit der eine Kooperation besteht.

Mit Spezialarrangements durch die Krise

Bevor die Welt wegen eines Virus’ angehalten wurde, bestritt das Orchester etliche Auftritte im Jahr, etwa beim Lions Club, am Weinwandertag in Freinsheim, beim Parkfest in Grünstadt sowie als Teil der Frühjahrskonzert-Reihe der Musikschule. „Das Repertoire umfasst sowohl klassische Swing-Titel als auch Kompositionen aus dem Latin-, Funk-, Soul-, Rock- und Pop-Bereich“, sagt Martin.

Zum Erhalt der Kapelle über die Krise habe auch Falkes Talent beigetragen, über Spezialarrangements Stücke so umzuschreiben, dass sie mit der vorhandenen Besetzung gespielt werden könnten, meint er. Gütermann schwärmt: „Die Übungsstunden und Aufführungen mit diesem Jazz-Orchester gehören zu meinen Lieblingsterminen.“

Proben

Jeden Donnerstag (außerhalb der Ferienzeiten), 17.45 bis 19.15 Uhr, im Raum 1 der Musikschule Leiningerland in der Schlachthofstraße. An diesem Donnerstag, 2. Februar, ist die Probe für jeden Interessierten offen.