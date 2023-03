Die Gemeindeverwaltung hat Schrotträder, die schon lange am Bahnhof vor sich hin rosten, eingesammelt.

Bereits Mitte Februar hatte die Ordnungsverwaltung per Aushang am Bahnhof, Mitteilung im Bürgerblatt sowie über Homepage und Facebook auf die hohe Anzahl an Schrottfahrrädern am Haßlocher Bahnhof aufmerksam gemacht und angekündigt, sichtbar unbenutzte und fahruntaugliche Räder im März zu entfernen. Am Mittwoch war es nun so weit. Mitarbeiter von Ordnungsamt und Bauhof trafen sich am Bahnhof und entfernten Räder, die augenscheinlich seit Wochen niemand mehr bewegt hat und am Bahnhof verrosten. Insgesamt wurden 18 Räder aussortiert.

Die Räder werden nun noch rund vier Wochen bis voraussichtlich Ende des Monats im Fahrradraum des Bürgerbüros zwischengelagert. Sollte jemand entgegen aller Erwartungen sein Schrottfahrrad vermissen, kann man sich mit der Ordnungsverwaltung unter 06324 935-421 in Verbindung setzen. Nach Ablauf der Einlagerungsfrist werden die eingesammelten Fahrräder dann endgültig entsorgt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ordnungsverwaltung eine solche Aktion gestartet hat. Zuletzt wurde im August 2018 eine zweistellige Zahl an Schrottfahrrädern am Bahnhof entsorgt, die zum Teil sogar zwei Stellplätze blockiert hatten. Die Verwaltung weist darauf hin, dass solche Räder nicht nur das Bahnhofsumfeld verschandeln, sondern auch für intakte Räder Platz wegnehmen. Daher werde das Einsammeln von Schrotträdern eine in unregelmäßigen Abständen eine wiederkehrende Aktion bleiben.