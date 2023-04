Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Weisenheim am Sand soll eine Satzung erstellt werden, die das Verbot von sogenannten Steingärten ermöglicht. Einem entsprechenden Antrag von CDU, FWG und FDP stimmten die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Donnerstag bei fünf Enthaltungen von Ratsmitgliedern der Grünen und der SPD zu.

Man solle sich an der Satzung orientieren, die die Stadt Speyer derzeit erstellt, so CDU-Fraktionssprecher Frank Zimmerer. Vor einer Entscheidung müsse die Satzung auf Rechtssicherheit geprüft