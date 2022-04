Um diese Zeit vor Ostern ist beim Gerolsheimer Schützenverein früher das Ostereierschießen angelaufen – ein mehrtägiges Großereignis von überregionaler Anziehungskraft und mit Bewirtung. Doch nun fällt es zum dritten Mal in Folge aus.

„Im Jahr 2022 können wir leider noch kein Ostereierschießen anbieten – planen aber schon fleißig für das Jahr 2023.“ So steht es auf der Internetseite der am Palmberg angesiedelten Gerolsheimer Schützen. Mit bis zu 3000 Besuchern täglich und fast 50.000 ausgegebenen Ostereiern war die Traditionsveranstaltung weit über Gerolsheim hinaus bekannt. Obwohl es die aktuelle Corona-Verordnung zulässt, sie wieder stattfinden zu lassen, verlängert der SV die zunächst pandemiebedingte Zwangspause. Das hat der neue Vorstand, der sich im vergangenen Jahr formiert hat, so entschieden. Vorsitzender Martin Junger begründet diese Entscheidung auch mit den Vorbereitungen für das 60. Vereinsjubiläum im nächsten Jahr.

Einnahmenausfall wird kompensiert

Finanziell dürfte der Wegfall des Ostereierschießens zu erheblichen Einbußen auf dem Vereinskonto führen, doch in der mittelfristigen Finanzplanung ist das laut Junger zu verkraften: „Wir haben immer sparsam und vorausschauend gewirtschaftet, sodass wir dieses Jahr durch das Verschieben einiger Investitionen auf die Folgejahre und unter Einsatz von Reserven auch ohne Ostereierschießen auskommen werden“, sagt der Vorsitzende.

Ihm zufolge hat der Verein die Corona-Zwangspause genutzt, um sein sportliches Angebot zu erweitern. Neben den traditionellen Schützendisziplinen und dem Bogenschießen hat der Gerolsheimer Verein nach Angaben von Martin Junger eine Blasrohrgruppe ins Leben gerufen. Wie das Bogenschießen kann auch der Blasrohrsport schon von Kindern ausgeübt werden.