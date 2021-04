Als „Testlauf“ und sieht die Gemeinde Haßloch die geplante Änderung, in den Kitas „Haus Mullewapp“ und „Haus Kunterbunt“ vorzeitig ein durchgängiges siebenstündiges Betreuungsangebot zu schaffen. Nach der Zustimmung des Sozialausschusses greift die Gemeinde dem ab 1. Juli 2021 geltenden Rechtsanspruch im Kita-Zukunftsgesetz vor.

Die Änderung der Betreuungszeiten ist laut Verwaltung im Sinne beider Elternausschüsse, die in einer Betreuung der Kinder ohne Unterbrechung am Mittag „eine deutliche Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ sehen. Die Änderungen sollen somit schon im ersten Halbjahr 2021 umgesetzt werden. Der genaue Zeitpunkt hängt laut Verwaltung aber noch „von erforderlichen technischen und personellen Voraussetzungen ab“, die in den Doppelhaushalt 2021/22 eingeplant werden müssen.

„Haus Mullewapp“ braucht demnach eine Ausgabeküche, um die Essensversorgung mittels Catering sicherzustellen, während im „Haus Kunterbunt“ die vorhandene Garküche „optimiert“ werden müsse. Auch die notwendigen baulichen Maßnahmen anderer kommunaler Kitas sollen auf Vorschlag der SPD ermittelt und aufgelistet werden.

Basierend auf einem SPD-Antrag beschloss der Sozialausschuss im Kita-Bereich außerdem, im ersten Halbjahr 2021 die Verpflegungskostenpauschalen der kommunalen Kindertagesstätten auf den Prüfstand zu stellen. Die Verpflegungskosten liegen seit dem Kita-Jahr 2016/17 bei 66 Euro pro Monat. Untersucht werden soll, ob eine Senkung der Pauschalen möglich ist. Hier betont die Verwaltung aber, dass es wichtig ist, den in Haßloch geltenden Deckungsgrad von 100 Prozent der Kosten zu erreichen.

Beim Waldkindergarten will die FWG geprüft sehen, ob und wie dem Kita-Zukunftsgesetz gerecht werden könne. Dazu gehöre auch die vorgesehene Essensausgabe, die mit den vorhandenen Bauwagen „schon aus hygienischen Gründen so nicht machbar“ sei.