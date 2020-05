Die Pfälzer Lebensmittelretter aus Haßloch verkaufen am kommenden Samstag und Montag, 2. und 4. Mai, im Real-Markt Schokolade für einen guten Zweck: Die Tafel Neustadt-Haßloch bekommt Spendentüten mit haltbaren Lebensmitteln.

„Schokolade macht glücklich – Spenden auch“ haben die Haßlocher Lebensmittelretter ihren Aufruf überschrieben. Diesmal geht es darum, leckere Osterschokolade namhafter Hersteller vor der Tonne zu retten und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Die Schokolade ist zwar nicht im gewohnten Tafel-Format zu kaufen, aber der Geschmack ist der selbe. Einwandfrei und noch lange haltbar, warten allein 1100 Lindt-Schokohasen auf ein neues Zuhause.

Für jedes Paket mit Osterschokolade im Wert von 45 Euro, das für nur zehn Euro verkauft wird, packen die Lebensmittelretter im selben Wert zwei Spendentüten mit haltbaren Lebensmitteln für Kunden der Tafel Neustadt-Haßloch. In den Lebensmitteltüten befinden sich Nudeln, Reis, Dosentomaten, Öl und Duschgel.

„So retten Sie leckere Schokolade vor der Tonne und unterstützen in der jetzigen Zeit Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind“, appellieren die Initiatoren, die dem Real-Markt dafür danken, dass die Waren, Taschen und die Fläche kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Für Sammler stehen außerdem drei Sammler-Lindt-Stofftiere zur Verfügung, die ab einem Startgebot von 25 Euro über die Facebookseite der Pfälzer Lebensmittelretter versteigert werden sollen. Die Versteigerung läuft online von Samstag bis Montagabend.

Termine

Am Samstag, 2. Mai, und am Montag, 4. Mai, jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Passage des Real-Markts gegenüber der Kassenzone.