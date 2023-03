Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch der Schockelgaul in Forst leidet wie viele Gastronomiebetriebe unter der Corona-Krise. Wegen der engen Räumlichkeiten kann auch kein Abholservice keine Abhilfe schaffen. Wirtin Nana Forell setzt deshalb auf neue Ideen, um den Betrieb zu erhalten.

Was macht ein Gastronomiebetrieb, der sich in der aktuellen Situation nicht mit einem Abholservice über Wasser halten kann? Das Restaurant „Schockelgaul“ in Forst setzt auf Gutscheinverkauf