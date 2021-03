Die Gemeinde Weidenthal wird die Telekom schriftlich auffordern, den Weidenthalern Verträge für schnelles Internet anzubieten. Angeregt hat das CDU-Fraktionssprecher Volker Kaul am Montag im Haupt- und Finanzausschuss.

Die Firma Inexio verlegt derzeit in Weidenthal, wie in vielen Gemeinden des Landkreises Bad Dürkheim, Glasfaserkabel für schnelles Internet. Das Projekt wird vom Land gefördert, doch muss sich die Gemeinde mit rund 343.000 Euro an den Kosten beteiligen. „Der Betrag ist schon happig“, so Kaul. Er habe mit einem etwa halb zu hohen Betrag gerechnet.

Keine Wahlmöglichkeit

Bisher habe es immer geheißen, es werde niemand gezwungen, Kunde von Inexio zu werden, erinnerte Kaul. De facto sei es aber so, dass nur Inexio schnelles Internet anbiete, die Telekom dagegen nicht.

Die Gemeinde solle die Telekom darauf aufmerksam machen, dass sie auf diese Weise in Weidenthal viele Kunden verlieren werde, so Kaul. Es sei nicht in Ordnung, dass sich die Gemeinde mit so viel Geld an den Kosten für die Verlegung von Glasfaserkabeln beteiligen muss, und die Bürger dann nicht einmal eine Wahlmöglichkeit hätten, was den Anbieter von schnellem Internet angeht, sagte Matthias Baumann (SPD).