Manchmal kocht die Milch auf dem Herd über. Mist! Und manchmal vergisst man über Nacht seine Schuhe auf der Treppe. Und zack – sind die Dinger eingefroren. Geht natürlich bei bestem Kunststoff trotzdem nur, wenn es vorher reingeschneit hat. Nach einem Tag, an dem einem der Schnee gefühlt im 90-Grad-Winkel ins Gesicht geweht ist, kein Wunder. War zu früh für den Barfuß-Gartentag in luftigen Clogs.

Möglicherweise ist der „Eislauf“ aber auch von langer Hand geplant, oder er hat eventuell sogar therapeutische Gründe? Schmerzhafte Druckstellen am Fuß vereisen etwa. Oder aber man möchte das beruhigende Geräusch von knirschendem Schnee beim Laufen auch im Haus genießen. Ein- oder zweimal, dann ist die coole „Einlegesohle“ aber auch schon wieder aufgebraucht.

Ein Schritt nach dem anderen

Natürlich könnte als weitere Möglichkeit noch in Betracht kommen, dass mutiges Eisbaden und Schneeengel machen dem Besitzer doch eine Schippe zu viel sind. Schließlich sind wir Pfälzer, und die meisten von uns baden vermutlich eher selten zur Abhärtung in einem Eisloch in Skandinavien. Also muss man sich langsamer an die Kneipp-Kur gewöhnen. Und einen Schritt nach dem anderen machen, sozusagen.

Allerdings – wenn die Wetterfrösche Recht haben, lohnt sich das jetzt kaum noch. Die Frostperiode scheint, zumindest vorerst, vorbei zu sein. Bis zu 14 Grad nächste Woche. Da ist dann nichts mehr mit Eislauf. Das ist dann sozusagen Schnee von gestern.