Alle Jahre wieder bietet der Forstzweckverband einen Verkauf von Schmuckreisig und frischem Tannengrün an. Auch in diesem Jahr kann man sich im Weißdornweg 2 mit Weihnachtsschmuck aller Art aus heimischen Wäldern versorgen. Am Donnerstag, 26. November, findet nächste Verkaufstag – unter Corona-Bedingungen – statt.

Beim Forstzweckverband Haßloch/Böhl-Iggelheim/Gommersheim gibt es ein breites Angebot an frischem Tannengrün. Zur Auswahl stehen Zweige der Nordmanntanne, der Weymouthskiefer, der heimischen Kiefer und der Stechpalme sowie Mistel- und Ginsterzweige. Am 26. November, findet von 8 bis 17 Uhr ein weiterer Verkaufstag im Forstbetriebshof im Weißdornweg 2 in Haßloch statt.

Die adventliche Geschenkausstellung kann vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen zwar in diesem Jahr nicht geöffnet werden. Der Forstzweckverband bietet aber im Freien einen Verkauf an: Zur Auswahl stehen gedrechseltes Kunsthandwerk und besondere Holzunikate sowie Holzsterne, Holzscheiben, Baumöfen und vieles mehr.

Die Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung und die Mindestabstände von anderthalb Metern müssen eingehalten werden.