In diesen Oktobertagen können Spaziergänger den Herbsteinzug neben letzten Spuren des Sommers sehen. Noch blühen im Dürkheimer Bruch einige Wildblumen, daneben verfärben sich schon etliche Bäume.

Die Route durch das Landschaftsschutzgebiet beginnt am Umspannwerk Feuerberg. Dorthin kommt man beispielsweise vom Mitfahrerparkplatz am Autobahn-Anschluss Friedelsheim. Auf der Wegkreuzung steht ein Naturdenkmal in schlechter Verfassung: Der alten Linde wurden wiederholt Äste abgesägt; zusätzlich hat sie unter der langen Trockenheit gelitten.

Zunächst geht es auf dem breiten Weg in nördliche Richtung, bevor man nach links auf eine unbefestigte Strecke abbiegt. Sie führt abwechslungsreich an Heckenstreifen, Bäumen und Wiesenflächen vorbei. Am Rand wird ein schmaler Wassergraben von Schilf gesäumt. Zu den Sträuchern, die hier gedeihen, gehören Heckenrose, Liguster und Schlehe.

Besonders fällt zur Zeit aber der Weißdorn mit seinen leuchtend roten Früchten auf. Namengebend ist zum einen die Rinde: Sie wirkt heller im Vergleich zur Schlehe, die auch Schwarzdorn heißt. Beide Arten gehören zur Familie der Rosengewächse und haben ihrer Benennung entsprechend dorniges Gezweig.

Herbstliches Gelb leuchtet

Im Gegensatz zur Schlehe trägt der Weißdorn eingeschnittene Blätter. Sein anderer Name „Schlafdorn“ weist auf einen magischen Hintergrund: Nach nordischen Sagen sank man unweigerlich in tiefen, festen Schlaf, wenn man mit einem Dorn der Pflanze in unsanfte Berührung kam. So soll der Zauberer Merlin unter einer großen Weißdornhecke eingeschlafen und für immer darin gefangen geblieben sein.

Es geht an Pferdeweiden vorbei, dann biegt nach rechts ein Weg ab. Hier liegen weitere Koppeln, während sich rechts schöne Weidenbäume erheben. In ihren Laubkleidern zeigen sie schon herbstliches Gelb. Das Blattgrün, Chlorophyll genannt, weicht aus ihren Blättern. Die Bäume zerlegen es und ziehen es in Zweige, Stamm und Wurzeln zurück.

Derweil kann man im Wiesengras noch einige wenige Wildblumen sehen, die Insekten letzte Nahrung spenden. Es sind die violetten Wiesenflockenblumen und das gelbliche Leinkraut, auch Kleines Löwenmaul oder Frauenflachs genannt. Dieser Name rührt daher, dass die Pflanze auch zum Aufhellen von Frauenhaar genutzt wurde. Nach einigen Gehminuten ist die Bruchstraße erreicht. Für den Rückweg folgt man ihr nach rechts bis zur nächsten Wegkreuzung und geht auch hier nach rechts, um zum Standort der Linde zurück zu kommen.