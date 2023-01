Weil der Wert des Gaswerks gesunken ist, werden Investitionen schwieriger.

Wer heute über eine neue Heizung nachdenkt, schaut, dass er eine Alternative zum Gas findet. Nichtsdestotrotz werden die Gasleitungen noch eine ganze Weile gebraucht – und damit Investitionen in die Anlagen. Schließlich wird (noch) in rund 48 Prozent aller Wohnungen in Deutschland mit Gas geheizt. Noch 2021 entschied sich die Mehrheit derjenigen, die eine neue Heizungen brauchten, für Gas. Die extremen Preisanstiege haben jedoch für eine Trendwende gesorgt. Für Weidenthal eine schlechte Nachricht. Dadurch sinkt der Wert des Gaswerks, und damit sinkt der Betrag, den die Stadtwerke Lambrecht und Kaiserslautern in die neue Beteiligungsgesellschaft einbringen. Investitionen werden damit schwieriger.