Die Gemeinde Lindenberg möchte den Schlangentalbach renaturieren. Dies soll ein Beitrag zum Hochwasserschutz und zur Aufwertung des Ortsbilds sein. Außerdem soll das Rohr, durch das der Schlangentalbach zwischen Wiesenstraße und Schule verläuft, zum Transport von Nahwärme genutzt werden. Bevor hier Entscheidungen getroffen werden, brauche es erst einmal Fakten, sagte Verbandsbürgermeister Manfred Kirr in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderats. So sollte das Gremium wissen, was genau gemacht werden müsse, wie hoch die Kosten seien und ob die Umsetzung der Lindenberger Wünsche sinnvoll sei. Die Ausschussmitglieder beschlossen einstimmig, dass diese Fragen mit einer sogenannten Machbarkeitsstudie beantwortet werden sollen. Mit der wurde das Kaiserslauterer Ingenieurbüro WSW & Partner beauftragt. Knapp 4600 Euro wird die Studie kosten.