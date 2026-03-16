(Aktualisiert um 16.45 Uhr) Rund 50 Feuerwehrleute sind wegen eines Scheunenbrands in Kallstadt im Einsatz. Auch Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber wurden alarmiert. Nach Angaben des zuständigen Rettungseinsatzleiters konnten drei verletzte Personen vor Ort versorgt werden. Ein Transport in umliegende Krankenhäuser sei nicht nötig gewesen.

Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer im Dachstuhl einer Scheune ausgebrochen, die zu einem Weingut in der Freinsheimer Straße gehört. Durch die enge Bebauung seien sowohl die Drehleiter der Freinsheimer Feuerwehr als auch der Gelenkmast der Kameraden aus Bad Dürkheim zum Einsatz gekommen. Die Scheune ist nach Angaben von Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz vollständig zerstört worden. Betroffen seien auch dort abgestellte Maschine. Das Feuer war auf eine weitere Scheune daneben übergegriffen. Hier habe man den Brand im Dachstuhlbereich stoppen können. Gegen 16.25 Uhr meldete Oberholz, dass der Brand gelöscht sei. Derzeit sind die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Feuerwehrleute aus Freinsheim, Kallstadt, Herxheim am Berg, Weisenheim am Sand und Bad Dürkheim wurden alarmiert.

Die Ortsdurchfahrt musste nach Angaben der Polizei für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.