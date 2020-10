Ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand in der Zeit zwischen 9. Oktober, 17 Uhr, und 10. Oktober, 10.45 Uhr, an einem in der Neugasse geparkten Auto, an dem der Scheibenwischer offensichtlich mutwillig aus der Halterung gerissen wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen gesucht, Telefon 06324 9330, E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de).