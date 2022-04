Gerade im Frühling gibt es so viel Spannendes in der Natur zu entdecken. Wenn ihr auch so gerne draußen die Tiere und Pflanzen erkundet und noch mehr darüber wissen wollt, habe ich für die Osterferien einen Tipp: Die „Voll Frühling“-Tage beim Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim.

Kinder von sechs bis zwölf Jahren machen sich am Donnerstag, 21., oder Freitag, 22. April, von 9 bis 14 Uhr auf eine Tour durch Wald und Wiesen. Was ihr da wohl so alles finden könnt? Froschlaich, Insektenlarven, Frühblüher und Blattaustrieb, Vogelgesang und Mauserfedern. Was? Eine Maus mit Federn? Nein, nein! Wenn Vögel sich mausern, werfen manche einen Teil, andere sogar nahezu alle ihrer Federn ab. Denn Federn nutzen sich ab und dann braucht der Vogel neue – so wie auch einem Hund oder einer Katze manchmal Fell ausgeht, damit neues nachwachsen kann.

Packt Essen und Trinken ein

Alles, was ihr bei der Tour unterwegs so findet, wird danach wissenschaftlich dokumentiert. Dafür kann man zum Beispiel aufschreiben, von wann und wo welche Funde stammen. Weil das ein bisschen nach Arbeit klingt, obwohl es Spaß macht, gibt es aber auch Spiele rund um den Frühling und zur Entspannung. Hoffentlich scheint an den Tagen schön die Sonne!

Eure Eltern können euch für einen der beiden Termine anmelden unter Telefon 06322 941321 (werktags außer montags). Die Tour kostet pro Person 15 Euro. Bringt euch Essen und Trinken im Rucksack mit. Wichtig ist auch, dass ihr an dem Tag für das aktuelle Wetter passend angezogen seid, es soll ja keiner frieren draußen auf Entdeckertour.