Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Monster, Drachen, Hexen, Zombies und Skelette waren am Samstag auf dem Ludwigshain in Weisenheim am Sand unterwegs. Die Sandhexen hatten zur Waldnacht eingeladen.

Grusel-Parcours, Hexentänze und Schaukämpfe: Die sechste schaurig-schöne Waldnacht der Weisenheimer Sandhexen lockte am Samstag mehr als tausend Besucher auf den Festplatz Ludwigshain. Schon am frühen