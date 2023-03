Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schaukästen sollen Interesse erwecken. Ob der Inhalt der Schaukästen von CDU und SPD, die in der Haßlocher Raiffeisenstraße, in der Nähe des Haupteingangs der Siebenpfeiffer-Realschule plus, gestanden haben, Interesse bei den Schülern gefunden hat, ist nicht bekannt.

Aufgefallen sind sie jedenfalls dem AfD-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat Thomas Stephan. Was bewirkte, dass den beiden Schaukästen sogar im Landtag Aufmerksamkeit gewidmet werden