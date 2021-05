Am 29. Mai ist das Schadstoffmobil in Lambrecht auf dem Busparkplatz am Gemeinschaftshaus. Von 8 bis 13 Uhr können dort schadstoffhaltige Abfälle aus der gesamten Verbandsgemeinde abgeliefert werden. Das Abstellen der Abfälle vor Eintreffen des Sammelfahrzeugs stellt eine Gefahr für spielende Kinder und die Umwelt dar und ist nicht erlaubt. Abgegeben werden können unter anderem flüssige Farben, Lacke, Lösungsmittel, Quecksilberthermometer, Spraydosen mit Inhalt, Laugen und Säuren, Holzschutzmittel, Haushaltsreiniger sowie Pflanzenschutzmittel in haushaltsüblichen Kleinmengen. Flüssige Abfälle müssen in festschließenden Behältern angeliefert werden (kein Glas).