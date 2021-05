Die „rlpDirekt-Schadensmelder“-Anwendung im Internet hat die „Mängelmelder RLP“-App Ende 2019 abgelöst. Bürger aus angeschlossenen Kommunen können damit weiterhin Straßenschäden, defekte Spielgeräte, illegale Müllentsorgung und mehr melden, so auch in Haßloch. Die Resonanz ist nun aber deutlich schwächer.

Seit der Umstellung von der App auf eine normale Weboberfläche, die über die gängigen Browser-Menüs wie jede andere Homepage aufgerufen und geöffnet werden kann, ist die Anzahl der Mängelmeldungen auf klar weniger als die Hälfte zurückgegangen: „Für viele Smartphone-Nutzer ist die Bedienung einer App einfach schneller und unkomplizierter als das Öffnen einer bestimmten Domain über das Browserfenster“, vermutet Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeindeverwaltung Haßloch. Daher habe das System „seit der Umstellung vermutlich für einige Nutzer an Attraktivität verloren“.

Das heiße aber nicht, dass die Mängelmeldungen generell weniger geworden sind, ergänzt Roßmann: „Sie erreichen die Verwaltung nur auf unterschiedlichem Weg.“ Neben dem Schadensmelder auf der Seite www.hassloch.de/schadensmelder werde unter anderem auch das Online-Kontaktformular auf der Homepage genutzt, außerdem noch zusätzlich die Nachrichten-Funktion über den Facebook-Kanal der Gemeinde Haßloch. Ohnehin stehe es, so heißt es aus dem Rathaus, „jedem Bürger frei, auch weiterhin die herkömmlichen Kontaktmöglichkeiten Telefon, Brief oder Gespräch zu nutzen“.

„Nur“ noch 50 Meldungen

Im Zeitraum von November 2018 bis Dezember 2019 sind über die damalige App rund 240 Meldungen bei der Gemeinde eingegangen. Von Mitte Dezember 2019 bis heute seien dagegen „nur“ 50 Fälle über den Schadensmelder eingereicht worden, so Roßmann. Das Ganze ist ein Angebot der KommWIS GmbH in Mainz, die auch das landesweite Bürgerinformationsportal rlpDirekt.de betreut. Mittlerweile wird auch der „Schadensmelder“-Nutzer beim Aufrufen der Anwendung auf andere Seiten der rlpDirekt-Plattform weitergelotst.

Der Rückgang bei den Meldungen lasse sich allerdings nicht allein durch die Umstellung von der App auf die Weboberfläche begründen, meint Roßmann: Generell seien in der Corona-Zeit zwischen März und Mai „fast gar keine Schadensmeldungen eingegangen“. Viel häufiger hätten die Rathausmitarbeiter während des Lockdowns organisatorische Fragen erreicht, wie etwa die nach dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Grünschnittsammelstelle und Wertstoffhof oder nach der Öffnung der Spielplätze bei Lockerung der Maßnahmen. „Dafür nutzte aber niemand den Schadensmelder, weil es sich letztlich ja auch nicht um einen Schaden handelte, sondern um eine Nachfrage zu einem bestimmten Sachverhalt“, begründet Roßmann die verhaltene „Schadensmelder“-Nutzung aus Sicht der Verwaltung. Damit seien die Bürger nun eher über Facebook, das Online-Kontaktformular sowie per Telefon an die Gemeinde herangetreten.

Wieder mehr „echte“ Schadensmeldungen

Seit Beginn der wärmeren Monate gehen aber auch wieder „echte“ Schadensmeldungen ein. Zuletzt gemeldet wurden laut Roßmann ein defekter Wasserhahn auf dem Parkfriedhof, nicht funktionierende Straßenleuchten in der Wehlache sowie eine sich lockernde Schraube an einer Kletterstange am Spielplatz in der Lönsstraße. Weiterhin häufig unter den Meldungen seien illegale Müllentsorgungen, wie Sperrmüll im Wald in der Nähe des Lachener Wegs oder aber volle, einfach weggeworfene Müllsäcke in der Straße „Am Zwerchgraben“.

Die Funktionsweise der Online-Anwendung ähnelt der früheren aus der App, so der Pressesprecher: Alle Schadensmelder erhalten eine Eingangsbestätigung sowie einen Hinweis, dass der zuständige Fachbereich sich der Meldung annimmt und sich um das Problem kümmert. In Rheinland-Pfalz wird der „Schadensmelder“ außer in Haßloch noch in Speyer, Grünstadt und Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen, Eisenberg, Bodenheim, Loreley und Höhr-Grenzhausen eingesetzt.

Für störende Parksünder ist der „Schadensmelder“ nicht gedacht: Für diese Art von Meldung bietet die Gemeinde den „Anzeigebogen bei Parkverstößen“ an, der auf www.hassloch.de zu finden ist und ausgefüllt an knoellchen@hassloch.de gemailt werden muss. Anonyme Mails werden nicht bearbeitet.

Noch Fragen?

www.hassloch.de/schadensmelder

Zur Sache: Schadensmelder

Im November 2018 wurde die Gemeinde Haßloch Teil des „Mängelmelder RLP“-Verbundes und bietet ihren Bürgern seither die Möglichkeit, Ärgernisse wie Straßenschäden, überfüllte Mülleimer, leere Hundekotbeutel-Stationen, kaputte Straßenlaternen, illegale Müllentsorgung und viele andere „Mängel“ an die Verwaltung zu melden.

Nur ein Jahr später, im Dezember 2019, wurde der Service in „rlpDirekt-Schadensmelder“ umbenannt und ist fortan nicht mehr als App, die schnell und per Smartphone schon von unterwegs aus nutzbar war, sondern nur noch als normale Weboberfläche vom Anwender aufrufbar. Als Grund wurden damals von der Gemeinde technische „Kinderkrankheiten“ der App genannt.

Betroffen von der Umstellung waren nicht nur Haßloch, sondern alle acht Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz, die das Angebot nutzen.stbe