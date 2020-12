Eine vorweihnachtliche Überraschung haben die Bewohner des Seniorenheims Haardtblick in Lachen-Speyerdorf am Dienstag erhalten. Dahinter steht das Engagement von Schülerinnen der Klasse 9d des Hannah-Arendt-Gymnasiums.

Die Idee, den Heimbewohnern mit einem Weihnachtspäckchen ein wenig Freude zu bereiten, stammt von der Schülerin Letisha Rudkin aus Haßloch. „Schon während des Frühjahrs-Lockdowns wollte ich gerne die freie Zeit, die wir durch den eingeschränkten Schulbetrieb hatten, mit etwas Sinnvollem füllen, am liebsten mit etwas, das anderen eine Freude macht“, erzählt die 14-Jährige.

Für sie und vier ihrer Mitschülerinnen aus der Klasse 9d des Hannah-Arendt-Gymnasiums ist es ein Bedürfnis und eine Selbstverständlichkeit, etwas für Andere zu tun, denen es gerade nicht so gut geht. So manche Idee wurde entwickelt und wieder verworfen. Letztendlich entschied sich die Gruppe dann dafür, für alle Heimbewohner des Seniorenheims Haardtblick kleine Päckchen mit Schokoladen-Nikoläusen und Lebkuchen zu packen.

Der Kontakt zum Seniorenheim in Lachen-Speyerdorf kam durch Letishas Mutter zustande, die dort arbeitet. Und um die Päckchen mit etwas Süßem füllen zu können, nahm die Gruppe Kontakt zum Haßlocher Rewe-Markt auf, der sofort bereit war, für die Füllung zu sorgen. Bei den logistischen Herausforderungen ihres Projekts, wie Transport und gesicherte Lagerung der Päckchen, fanden die Mädchen Unterstützung bei ihrem Klassenlehrer.

„Es ist schade, dass wir die Päckchen nicht persönlich übergeben und so auch direkt mit den Bewohnern etwas Zeit verbringen können, um sie ein wenig zu unterhalten“, bedauern die fünf Teenager. Deshalb haben sie ihre Geschenke am Dienstag zwar persönlich zum Seniorenheim Haardtblick gebracht, traten mit den Bewohnern aber nur indirekt in Kontakt, getrennt durch Glastüren und Fensterscheiben.

90 süße Weihnachtsgrüße, hübsch weihnachtlich verpackt in umweltfreundlichem Papier und kunststofffreien Tüten, fanden so den Weg zu ihren Empfängern.

„Wir hoffen einfach, dass es den Senioren in dieser schwierigen Zeit der Kontaktbeschränkungen auch schon Freude macht und sie besonders berührt, ein paar Kinder wie uns zu sehen, die zu Weihnachten kleine Gaben bringen“, meint Letisha.