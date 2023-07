Pfeif- und Kussgeräusche oder aufdringliche Blicke: Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Christina Koterba-Göbel, macht mit einem Projekt auf das Problem „Catcalling“ aufmerksam. Am Freitag wurden in Bad Dürkheim anzügliche Sprüche auf dem Schlossplatz angekreidet.

Der Begriff „Catcalling“ stammt aus dem Englischen und bedeutet „Katzen-Rufen“. „Es geht darum, dass anzügliche Sprüche oder Pfiffe niemals ein Kompliment sind“, verdeutlicht Koterba-Göbel.

Mittels Fragebogen hatte die Gleichstellungsbeauftragte in den vergangenen Monaten Sprüche gesammelt, auch von Schülerinnen und Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Am Freitag haben die Jugendlichen die Sprüche „angekreidet“ und auf Papierbahnen geschrieben. Zu lesen waren vermeintlich harmlose Zurufe wie „Hey, Du Süße“, aber auch derbere wie „geiler Arsch“ und „Schlampe“.

Selbstbehauptungskurse am WHG

Neuntklässlerin Paula (im Bild) hat selbst schon einiges zu hören bekommen: „Ich finde es einfach unnötig, dass Menschen so belästigt werden“, erklärt sie ihre Teilnahme am Projekt. In den nächsten Wochen finden Selbstbehauptungskurse am WHG statt: Damit die Jugendlichen wissen, wie sie sich wehren könnten, falls aus anzüglichen Sprüchen sexuelle Belästigung wird.