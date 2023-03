„Wasser ist Leben“: So lautet das Thema beim History-Award 2023, bei dem Schüler der 7b des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) mit einem eigens gedrehten Filmbeitrag antreten. Für den Erfolg brauchen sie jetzt möglichst viele Klicks.

Irgendwann landete eine Mitteilung über den Video-Wettbewerb im Verteiler der Schule, die für eine Teilnahme warb. „Warum nicht?“, fragte sich Lehrerin Kira Felski, die Bildende Kunst und Geschichte unterrichtet. In dem Wettbewerb sah sie eine hervorragende Möglichkeit, das Thema „Wasser ist Leben“ fächerübergreifend zu behandeln. Also fühlte sie der Klasse 7b auf den Zahn, ob sie bereit wäre mitzumachen. Die klare Antwort: Ja.

In ihrer Projektbeschreibung für den Sender erklären die Schüler, dass Wasser überall auf der Welt eine wichtige Rolle spielt. Mit ihrem Film machen sie nicht nur auf die unterschiedliche Verteilung von Wasser auf der Erde aufmerksam, sondern appellieren auch für einen achtsamen Umgang mit dieser kostbaren Ressource. Ihre Ideen haben sie mit dem Stop-Motion-Verfahren zum Ausdruck gebracht – einer Filmtechnik, mit der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird, indem einzelne Bilder aneinandergereiht werden. Diese Bilder haben die Jungen und Mädchen selbst erstellt.

Begeistert bei der Sache

Dabei haben sie in sieben Gruppen verschiedene Aspekte des Themas beleuchtet und kreativ umgesetzt. Die Begeisterung für das Projekt ist den 12- und 13-Jährigen beim Gespräch darüber deutlich anzumerken. Das Arbeiten mit dem Tablet-Computer im Unterricht hat für sie einen eigenen Reiz bedeutet. Johannes Metzen findet gut, dass jeder sein Talent einbringen konnte. Benjamin Barczynski hat es nichts ausgemacht, in 16 Stunden Eigenarbeit zu Hause beim Zusammenfügen der sieben Filmteile zu helfen. Und Josefine Mathis hat die Recherche für den Beitrag über Gletscher viel Spaß bereitet, da sie dieses Thema persönlich interessiert.

Weitere Beiträge haben die Siebtklässler unter anderem zur Antarktis, Großstadt sowie zum Gebirge und Regenwald erstellt. Als in Erdkunde die Antarktis behandelt wurde, haben sie die Erkenntnisse daraus ebenfalls in das Video fließen lassen. Die Beiträge der einzelnen Gruppen sind im Unterricht bewertet, zusammengefügt sowie mit einem Vor- und Abspann versehen worden. Das habe ordentlich Zeit gekostet, erzählt Lehrerin Felksi. Doch was nicht in der Schule erledigt werden konnte, hätten ihre Schützlinge bereitwillig zu Hause fortgesetzt oder vollendet und dafür gerne ihre Freizeit geopfert.

Schmelzende Gletscher, verdurstende Rinder

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Antarktis-Beitrag treffen zwei kleine Pinguine auf eine Forschungsstation. Im Gebirgspart erzählt ein Adler im Flug von schmelzenden Gletschern. Für Asien kommt ein Panda zu Wort. Beim Thema Wüste sind verdurstende Rinder zu sehen. Mit dem Leben der Menschen und ihrer Industrie wird der Weg des Wassers in der Großstadt nachvollzogen. Anhand der Philippinen, die aus vielen Inseln bestehen, wird die Gefahr steigender Meeresspiegel thematisiert. Dort würden die Menschen ihren Müll einfach ins Wasser werfen, der schließlich in ihrem Regenwald lande, beschweren sich dessen tierische Bewohner.

Nun erhoffen sich die WHG-Schüler Unterstützung in Form vieler Klicks zu ihren Gunsten bis spätestens 14. April. Abstimmen und sich die jeweiligen Beiträge anschauen können Interessierte unter www.history-award.de. Insgesamt 20 Schülergruppen aus neun Bundesländern machen mit.