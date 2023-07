Kindern Spaß an Bewegung vermitteln: Das möchte die Merkstiftung des ehemaligen Fußballschiedsrichters Markus Merk und seiner Frau Sabine mit dem Projekt „Klettern für dritte Klassen“. Kallstadter Grundschüler waren schon zum zweiten Mal dabei.

Mitmachen durften diesmal die 3a und die 3b. Sie gehörten zu den elf Klassen aus dem Landkreis Bad Dürkheim, die mit insgesamt etwa 200 Schülern teilnahmen und ein halbes Jahr Zeit hatten, ein kleines Programm auszuarbeiten und vorzustellen. Die Kallstadter hatten neben einer Collage zum Thema Klettern einen Karton gestaltet und das Klettergerüst mit einem dekorativ gestalteten Netz verschönert. „Das Basteln hat superviel Spaß gemacht“, erklärte Schülerin Sophia. Zusätzlich schrieben die Drittklässern zusammen mit der Schreibwerkstatt ein Gedicht zum Thema.

Den Höhepunkt stellte aber der gemeinsame „Kletter-Tag“ dar. Dabei konnten die Kinder unter anderem herausfinden, dass Merki, das Maskottchen der Merkstiftung, sehr gut klettern kann. „Das Klettern soll den Kindern helfen“, betonte Markus Merk. Sport sei für alle Menschen wichtig, das Klettern helfe den Kindern, ihre Ängste zu überwinden. „Einige, die am Anfang überhaupt nicht klettern wollten, kamen am Ende am höchsten.“ Zudem gehe es darum, die Leistungen der Kleinen zu wertschätzen. Nicht zuletzt sei es wunderschön, Kinder zum Strahlen zu bringen. „Das haben wir, glaube ich, geschafft“, sagte er.

Turnbeutel mit gesundem Frühstück

Zum Abschluss erhielten die Drittklässler am Freitagmorgen einen kleinen gefüllten Turnbeutel. „Er enthält ein mehr oder weniger gesundes Frühstück und etwas Spaß“, verriet Merk lächelnd. Die Rückmeldung der Kinder sei erneut äußerst gut ausgefallen. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Projekt nächstes Jahr fortsetzen werden“, sagte Merk.

Das würde auch die Lehrer begrüßen. Denn: ,„Ich glaube, wir alle fanden es dieses Jahr super und freuen uns wieder auf das nächste Jahr, auch wenn dann eine andere Klasse an der Reihe ist“, erklärte Susanne Kauß, eine der Lehrerinnen der beiden dritten Klassen aus Kallstadt. „Auch wir hatten sehr viel Freude und die Kinder hat es auf jeden Fall weiter gebracht. Das merkt man richtig.“