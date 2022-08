Der Umzug der Kerwe von der Dorfmitte auf den Keschdeberg im Ludwigshain ist gelungen, so lautet das Resümee in Weisenberg am Sand.

Noch etwas zurückhaltend seien die Besucherzahlen am Freitag bei der Eröffnung ausgefallen, berichtet Holger Koob (CDU), Beigeordneter und Zuständiger für den Geschäftsbereich Fremdenverkehr, Feste, Vereine und Jugend. Im Gegensatz zu den Kerwen zuvor, die noch in der Dorfmitte stattgefunden hätten, habe sich aber eine deutliche Verbesserung gezeigt, auch wenn noch nicht alles perfekt gelaufen sei. „Im Wald war es nicht nur kühler, sondern das Ambiente war auch viel schöner.“ Vor allem „die supergute Live-Musik am Samstagabend“ habe die Menschen, darunter auch Auswärtige, angezogen.

„Der Platz war ausgebucht, selbst Stehtische wurden knapp“, erzählt Koob etwas verwundert. Schließlich habe sich die Band Just Tonight, bestehend aus dem Schlagzeuger der Anonyme Giddarischde, Stefan Brod, sowie Kollege Roman Nagel und Sänger Achim Degen nur für diesen Abend geformt.

Zuvor hatten Tanzeinlagen der Vereine für gute Stimmung beim Mitmachen unter den Gästen gesorgt. Um den Ausschank kümmerten sich der ASV, die Schützengilde sowie der Förderverein des SV Weisenheim, die eine Auswahl an Weisenheimer Weinen anboten.