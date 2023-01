2023 findet bundesweit die Wahl der Schöffen für die Jahre 2024 bis 2028 statt. Auch aus Haßloch werden Haupt- und Ersatzschöffen gewählt, die am Amtsgericht Neustadt und Landgericht Frankenthal als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Schöffen sollen durch ihre Urteile die juristisch geprägte Sichtweise der Berufsrichter bereichern. Ehrenamtliche Schöffen werden jeweils zu zweit – immer ein Mann und eine Frau – den Berufsrichtern zugeordnet. Die Schöffen werden vereidigt, denn sie haben bei den Verhandlungen dasselbe Stimmrecht wie die Berufsrichter, sie dürfen ebenso Fragen stellen wie diese.

Wer Schöffe werden möchte, sollte folgende Voraussetzungen mitbringen: deutsche Staatsbürgerschaft, Alter zwischen 25 und 69 Jahre (Stichtag 1. Januar 2024), gesundheitliche Eignung, kein Insolvenzverfahren, keine Vorstrafen, ausreichende Deutschkenntnisse, wohnhaft in Haßloch.

Bewerbung ab sofort möglich

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und gesundheitliche Eignung. Juristische Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Wer dieses Ehrenamt ausüben möchte, muss einen Antrag bei der Gemeindeverwaltung stellen. Die Gemeinde stellt Vorschlagslisten auf, aus der die jeweiligen Schöffen gewählt werden. Das Bewerbungsformular gibt es im Internet unter www.hassloch.de oder www.schoeffenwahl.de. Wer Interesse hat, kann sich ab sofort bewerben: Gemeindeverwaltung Haßloch, Rathausplatz 1, 67454 Haßloch oder per Mail an wahlen@hassloch.de.