Schäfer Silko Weber ist sauer. Wieder einmal hat ein freilaufender Hund seine Schafherde in helle Aufregung versetzt und sogar zwei Tiere verletzt. „So etwas passiert immer wieder“, sagt er. „Aber schuld sind nicht die Hunde, sondern die Halter.“

Der Vorfall, der den Mitarbeiter der Lachen-Speyerdorfer Schäferei Popp verärgert, hat sich am Sonntagmorgen auf einer Wiese zwischen der Fronmühle und dem Bruchhof ereignet. Ein größerer freilaufender Hund war, wie wir am Montag berichtet haben, in eine rund 300-köpfige Schafherde eingedrungen, hatte ein einzelnes Tier von den anderen getrennt und so lange über die Wiese gehetzt, bis es in der Nähe des Speyerbachs zu Boden ging. Der Hundehalterin war es zuvor nicht gelungen, ihren Vierbeiner zurückzurufen. Mit Mühe gelang es der Frau, den Hund von seiner Beute zu trennen.

Silko Weber war am Sonntagmorgen wohl nur wenige Minuten zuvor weggefahren. „Drei- bis viermal am Tag schaue ich nach der Herde“, erklärt der Schäfer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Tiere befinden sich seit etwa einer Woche und noch in den nächsten 14 Tagen bis drei Wochen auf einem großen eingezäunten Gelände des Haßlocher BUND auf der Winterweide. Weber geht davon aus, dass der Hund über einen kleinen Graben auf die Wiese gelangt ist. Die Altdeutschen Hütehunde befanden sich zu dieser Zeit nicht auf der Weide: Diese vierbeinigen Aufpasser hat der Schäfer vor allem dann im Einsatz, wenn er mit seiner Herde weiterzieht.

Hunde versetzen Schafe in Panik

Was sich da am Sonntag auf der Wiese zwischen dem südlichen Waldrand und dem Speyerbach abgespielt hat, ist nach den Worten von Weber kein Einzelfall: „Das Problem mit den freilaufenden Hunden haben wir immer wieder.“ Wenn sich ein fremder Hund der Herde nähert, geraten die Schafe in Panik, erklärt er. Und wenn wie dem jüngsten Vorfall ein einzelnes Tier gejagt wird, kann das schlimme Folgen haben. Das Schaf, das am Sonntag von dem freilaufenden Hund über die Wiese gehetzt wurde, hat nach seinen Worten Verletzungen davongetragen, aber zum Glück keine schweren. Insgesamt wurden zwei Tiere leicht verletzt, eines am Ohr, ein weiteres am Huf.

Den Schäfer ärgert nicht nur, dass Zeitgenossen Einzäunungen oder Schilder missachten, mit denen Jagdszenen wie diese verhindert werden sollen. Er kann auch nicht nachvollziehen, dass manchen Leuten das Unrechtsbewusstsein offensichtlich völlig fehlt, wenn er sie auffordert, Hunde gerade in der Nähe einer Schafherde an die Leine zu nehmen. Und nicht nur das: „Ich bin dann schon oft beschimpft und bedroht worden.“ Als Begründung dafür, dass Bello und Fiffi frei laufen dürfen, hört er dann oft: „Schließlich zahlen wir ja auch Hundesteuer.“

„Der tut nichts“, heißt es oft

Er hat schon häufig die Erfahrung gemacht, dass Hundehalter ihren freilaufenden Vierbeiner nicht unter Kontrolle haben, wenn diese Schafe oder andere Tiere entdecken. „,Der tut nichts’, heißt es dann.“ Bei einer Schafherde aber sorgt ein Hund für Stress, zumal wenn er die Tiere aufscheucht, erläutert der Schäfer. Da kann es zu schweren Verletzungen und sogar zu Totgeburten kommen. Hinzu kommen die für die Gesundheit von Schafen nicht gerade zuträglichen Hinterlassenschaften der Hunde.

Nach Angaben der Haßlocher Polizei hat sich die Halterin des Hundes, der am Sonntag in die Herde eingebrochen ist, noch am selben Tag bei einer Begleitperson Webers entschuldigt und sich dazu bereit erklärt, einen Schadensersatz zu leisten. Das habe der Schäfer abgelehnt, weil keine Kosten für den Tierarzt entstanden sind. Da keine strafbare Handlung vorliege, habe die Polizei die Angelegenheit an die Ordnungsverwaltung der Haßlocher Gemeinde weitergeleitet, die für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig sei.