Unbekannte hatten in der vergangenen Woche auf der Streuobstwiese des BUND zwischen Westrandstraße und Parkfriedhof einen alten Kirschbaum beschädigt. Vermutlich um an Kirschen zu kommen, hatten die Baumfrevler einen großen Ast abgebrochen. Charlotte und Helmut Schumann vom BUND Haßloch haben den Kirschbaum jetzt saniert. Etwas weiter südlich in der gleichen Baumreihe hatte starker Wind ebenfalls einen Ast abgebrochen. Dieser Baum war laut Charlotte Schumann schon krank, stellt aber noch einen wichtigen Lebensraum als Futterquelle und Nistmöglichkeit dar. Auch dieser Baum wurde saniert.