Ihrem Ärger über die Ausgleichsbeiträge, die sie für Bodenwertsteigerungen im Ortskern Meckenheim zahlen sollen, machten am Montag rund 50 Betroffene bei einer Bürgerversammlung Luft. Doch gegen Ende der Veranstaltung gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Die Stimmung war aufgeheizt am Montag in der Verbandsgemeindehalle. „Der eine muss zahlen, der andere nicht, und keiner versteht, warum das so ist“, schimpfte ein Mann. Die Ausgleichsbeiträge,