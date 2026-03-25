Auf den Kreisstraßen K51 (Südliche Weinstraße) und K18 ( Bad Dürkheim) beginnen in Kürze Sanierungsarbeiten zwischen der Einmündung in die L499 und dem Forsthaus Frechental. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitteilt, wird ab Montag, 30. März, zunächst die Verkehrssicherung eingerichtet. Die Bauarbeiten starten am Dienstag, 31. März. Die Strecke wird für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung ist in beide Richtungen über die L499 sowie die K19 und K17 ausgeschildert. Die Arbeiten auf rund 2,7 Kilometern sollen voraussichtlich bis Anfang Juni abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf etwa 780.000 Euro, die von den Landkreisen Südliche Weinstraße und Bad Dürkheim getragen werden.