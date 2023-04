Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der Sandsteinmauer in Lindenberg, die seit Jahren Streitpunkt zwischen einem Anwohner und der Gemeinde ist, gibt es erneut Probleme. Derzeit ruhen die Arbeiten zur Erneuerung der 15 Meter langen Mauer, die auf einem Privatgrundstück in der Hauptstraße 63 steht und deren Erneuerung von der Gemeinde gezahlt werden muss.

Wie Bürgermeister Reiner Koch (FWG) auf Anfrage mitteilte, waren die erneuten Probleme Thema in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Der Streit mit dem Anwohner und seiner Familie geht bis in