Zur inzwischen fünften Auflage der „Schaurig schönen Waldnacht“ auf dem Keschdeberg-Festplatz laden die Weisenheimer Sandhexen am Samstag, 30. Oktober, ab 17 Uhr ein.

Ein magischer, gruseliger und schöner Abend für Kinder und Erwachsene erwarte die Besucher, kündigen die Veranstalter an. Den Anfang werden demnach die Jüngsten in einem Märchenparcours machen – bei Helligkeit ohne Erschrecker, dafür mit Ratespiel durch den Wald. Das Eventmanager- Team aus Neuhofen werde den Festplatz im Ludwigshain illuminieren, die Mini-Hexen werden das Schachbrett mit einem Tanz-Auftritt rocken. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt die Nachtwanderung. „Herzklopfen fühlen und Stille erleben, dieses dunkle Abenteuer führt dann wieder zum gemeinsamen Fest“, erklären die Sandhexen.

Danach wird der Deutsche Vizemeister der Großillusionen, Maxim Maurice, mit seiner magischen Zaubershow begrüßt. Ihm folgt der Höhepunkt des Abends: Der Gruselparcours öffnet ab 20 Uhr seine Pforten. Schaurige Live-Erschrecker mit furchterregenden Kostümen (natürlich mit Abstand) und Unheimliches sollen den Gästen Angst einjagen.

Tickets gibt es im Vorverkauf per E-Mail an sandhexen@web.de zum Ticketpreis von drei Euro für Kinder ab drei Jahren, Erwachsene zahlen fünf Euro. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel statt. Kinder bis elf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. Verwendet werden die Luca- und die Corona-Warnapp zur Kontaktnachverfolgung. Alternativ werden hierfür Zettel zur Verfügung gestellt. Die Veranstalter empfehlen wettergerechte Kleidung. Bei der Kartenbestellung sind Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer der Person anzugeben, die das Ticket nutzt. Wer Anzeichen oder Symptome einer Atemwegsinfektion aufweist, sollte nicht kommen. Zudem sollen Gäste eine Maske mitbringen und sich an die Hygieneregeln halten.