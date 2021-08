Das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für die geplante Entfernung von abgelagertem Sand aus dem Helmbachweiher ist laut Behörden noch nicht abgeschlossen. Unterdessen zeigt sich Elmsteins Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) skeptisch, was das Projekt angeht. Was steckt dahinter?

Über Jahrzehnte wurde der Sand, der sich regelmäßig am Grund des Helmbachweihers ansammelt, ausgebaggert und in den Wald gebracht. Seit einigen Jahren ist diese Art der Entfernung von Ablagerungen aus dem Weiher, der vor rund 50 Jahren durch die Aufstauung des Kohlbachs entstanden ist, nicht mehr erlaubt. Denn in dem Sand sind in der Natur vorkommende Stoffe wie Nickel und Kadmium, die nicht mehr im Wald ausgebracht werden dürfen. Eine Deponierung der Ablagerungen wäre sehr teuer. Letztmals war der Sand im Jahr 2004 aus dem Weiher herausgeholt worden. Das hat dazu geführt, dass sich immer mehr Sand ablagert, dadurch wird die Tiefe des Weihers geringer, was sich auf Dauer auf die Qualität des Wassers auswirkt.

Lange nach Lösung gesucht

Nachdem lange vergeblich nach einer Lösung gesucht worden war, wurde schließlich im vergangenen Jahr in einer Machbarkeitsstudie vorgeschlagen, die Ablagerungen in den Helmbach zu leiten. Im August 2019 beschloss der Kreisausschuss, dass in einer drei bis fünf Monate dauernden Großaktion die vorhandenen Ablagerungen vom Helmbachweiher kontinuierlich in den Helmbach geleitet werden sollen. Zukünftig solle dann jährlich in den Herbst- oder Wintermonaten der Sand, der sich neu im Weiher angesammelt hat, in den Bach geleitet werden. Für die einmalige Großaktion, deren Kosten auf etwa 190.000 Euro veranschlagt wurden, wurden 200.000 Euro in den Haushalt des Landkreises gestellt.

Nach Angaben von Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld wurde inzwischen ein Zuschuss beim Land beantragt. Die Bewilligung von rund 110.000 Euro sei in Aussicht gestellt worden. Allerdings hat sich herausgestellt, dass für das als Sedimenttransfer bezeichnete Verfahren eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich ist. „Dieses Verfahren läuft“, so Ihlenfeld. Der Kreis rechne damit, dass es etwa ein halbes Jahr dauere. Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Süd, die dafür zuständig ist, muss die Kreisverwaltung noch Unterlagen vorlegen, so eine Sprecherin der Behörde. Dabei geht es unter anderem um die Umwelt- und Fischverträglichkeit der Maßnahme und die Abschätzung der „natürlichen Sedimentfracht“ aus dem Speyerbach/Legelbach. Der Helmbach ist ein Zufluss des Speyerbachs.

Elmsteins Bürgermeister skeptisch

Inzwischen zeigt sich der Elmsteiner Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk allerdings skeptisch hinsichtlich der Umsetzung des Projekts. Verdaasdonk hat das Verfahren auch für den Elmsteiner Möllbachweiher, für den die Gemeinde zuständig ist, in Erwägung gezogen und daraufhin mit der SGD Kontakt aufgenommen. Bei einem Ortstermin mit dem zuständigen Mitarbeiter der Abteilung Wasserwirtschaft habe er erfahren, dass die wasserrechtliche Genehmigung „nicht in Aussicht gestellt werden“ könne. Mit diesen Worten hat Verdaasdonk sich im sozialen Netzwerk Facebook geäußert. Eine Sprecherin der SGD Süd stellt allerdings klar, dass bei dem Ortstermin „keine negative Stellungnahme abgegeben“ worden sei. Der Mitarbeiter habe lediglich das Genehmigungsverfahren erläutert.

Weiter heißt es von Seiten der SGD Süd, dass für eine „Entsedimentierung“ ein „Mindestberäumungszeitraum“ festgelegt werden müsse. Dieser wird für den Helmbachweiher mit etwa fünf Jahren angegeben. „Übertragen auf den Möllbachweiher könnte dieser in Abhängigkeit von der Sedimentmenge über zehn Jahre betragen“, so die Behörde. Voraussetzung sei allerdings, dass es „von naturschutzfachlicher Seite nicht zu einer negativen Beurteilung kommt“ und die Umsetzung des Pilotprojekts Helmbachweiher positive Ergebnisse bringe. Darüber hinaus stellt die SGD klar, dass für eine Entfernung des Sandes aus dem Möllbachweiher die Untere Wasserbehörde beim Kreis Bad Dürkheim die zuständige Genehmigungsbehörde ist.

Wahlkampf Ursache für Äußerung?

Verdaasdonk bleibt indes dabei: Ihm sei mitgeteilt worden, dass aus fachlicher Sicht eine Genehmigung nicht erteilt werden könne. Sollte die Genehmigung doch erteilt werden, habe dies sicher politische Gründe. Ihlenfeld wiederum sagt, er verstehe nicht, was die Ursache für die Äußerungen Verdaasdonks sei. Er könne nur vermuten, dass der Wahlkampf der Grund sei.