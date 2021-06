Eingebrochen sind laut Polizeibericht Unbekannte in zwei Gartenhäuschen auf einem Gartengrundstück in der Nähe des Sandbuckels in Haßloch. Die Täter haben zwischen Dienstag und Donnerstag auch verschiedene Gegenstände mitgenommen. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf rund 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.