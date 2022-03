Das für die Entsandung des Helmbachweihers nötige wasserrechtliche Verfahren soll in zwei bis drei Wochen bei der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Süd beantragt werden.

Darüber informierte auf Anfrage die Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Der Plan steht schon seit fast drei Jahren: Der Sand, der sich im Helmbachweiher über Jahre angesammelt hat, soll entnommen und dem fließenden Gewässer, dem Kohlbach, wieder zugeführt werden. Zuletzt hat sich das Projekt erheblich verzögert, weil ein naturschutzfachliches Gutachten fehlte, das eigentlich schon im August hätte vorliegen sollen. Ende Januar dann hieß es auf Anfrage: „Das Gutachten ist fertig.“ Damit könne ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahrens nun eingeleitet werden.

Passiert ist das bisher allerdings noch nicht. Auf Anfrage teilte die Kreisverwaltung nun mit, dass das Ingenieurbüro, das das Gutachten erstellt habe, auch für die Einleitung des Genehmigungsverfahrens zuständig sei. „Das Büro hat zugesagt, dass das in kommenden zwei bis drei Wochen gemacht wird“, erklärte Arno Fickus, Sprecher der Kreisverwaltung.

Vorgesehen ist, den abgelagerten Sand über eine Zeitdauer von fünf Jahren in den Kohlbach zu leiten. Die Entfernung des Sandes ist nötig, um den Weiher als Badeweiher zu erhalten und eine Verschlechterung der Wasserqualität zu vermeiden. In früheren Jahren ist der Sand ausgebaggert und in den Wald gebracht worden. Das ist heute nicht mehr erlaubt.