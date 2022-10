Die Kallstadter Salvatorkirche wird 250 Jahre alt: Am 1. November 1772 wurde sie eingeweiht. Am Sonntag gibt es einen Festgottesdienst.

An der Stelle der heutigen Kirche stand seit dem Mittelalter die St. Albanskirche. Sie hatte zunächst nur den Rang einer Kapelle, denn die eigentliche Pfarrkirche war die heute nicht mehr existente Peterskirche in Pfeffingen. 1502 jedoch wurde Kallstadt zu einer eigenen Pfarrei erhoben mit einem eigenen Friedhof, den man um die Kirche anlegte. Heute befindet sich hier der Löwenbrunnen mit den schönen Sitzgelegenheiten an der Weinstraße.

Erhalten blieb von der alten Kirche der Kirchturm, der heute noch an der Salvatorkirche steht. In seinem Untergeschoss befindet sich noch immer der ehemalige Chorraum der Vorgängerkirche. Wie diese aussah, darüber ist heute nichts mehr bekannt. „Vielleicht wurde sie durch die Jahrhunderte umgebaut oder nach Kriegszerstörungen in neuem Stil verändert. Jedenfalls erhielt der Kirchturm in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sein heutiges barockes Aussehen“, erläutert Oliver Herzog, der seit 2005 Kallstadter Pfarrer ist und inzwischen auch die Gemeinden in Erpolzheim, Bobenheim, Herxheim und Weisenheim am Berg betreut.

Kontakte zu den Leininger Grafen

Weil die bisherige, nach Osten ausgerichtete Albanskirche zu klein geworden war für die Gemeinde, entscheid man sich, sie abzureißen und an ihrer Stelle – im 90-Grad-Winkel dazu – die heutige Kirche zu bauen. Durch die umgebende Bebauung war nur nach Norden hin Platz für eine Ausweitung. Am Sonntag Estomihi 1772 – das war der 16. Februar – fand der letzte Gottesdienst in der alten Kirche satt. Danach wurde sie abgerissen. Bereits am 7. März wurde der Grundstein zur neuen Kirche gelegt. Der damalige Gemeindepfarrer Georg Matthias Leopold hatte gute Kontakte zum Leiningischen Grafenhaus in Dürkheim. So war es Emich Carl von Leiningen selbst, Erbprinz und Sohn des regierenden Grafen, der den Grundstein legte. Am 17. Juni war Richtfest, das morgens um 4 Uhr mit einer Betstunde begangen wurde.

Am Sonntag, den 1. November, konnte die Kirche eingeweiht werden mit der Feier des Heiligen Abendmahls und auch der Konfirmation, die wegen des Umbaus verschoben worden war. Christus, der heilige Erlöser, wurde zum neuen Namenspatron für das Gotteshaus gemacht: Sankt Salvator. Noch fehlte die Orgel: Sie wurde 1775 durch den Orgelbauer Johann Georg Geib aus Saarbrücken eingebaut.

Vom Baugerüst gestürzt

Alle diese Ereignisse rücken zum Jubiläum wieder in den Blick. Vergessen werden darf aber auch nicht der Kallstadter Bürger Jacob Schmidt, der am Tag nach dem Richtfest vom Baugerüst stürzte und den Tod fand, wie das damalige Kirchenbuch berichtet. Viele leidvolle und freudige Ereignisse wurden in der Kirche seit ihrer Erbauung begangen. 14 Pfarrer und eine Pfarrerin versahen hier ihren Dienst.

Das Besondere an der Kallstadter Salvatorkirche ist, dass sie ihr Erscheinungsbild kaum verändert hat. Zwar wurde sie im 19 Jahrhundert innen in dunkler Holzfarbe gestrichen und in den 1960 Jahre wieder weiß. Doch bis auf die Kanzel, die 1827 erneuert wurde, und den steinernen Altar aus dem 20 Jahrhundert ist noch alles aus der Erbauungszeit vorhanden: Pfarrstühle, die Bänke, das Altargitter, die Emporen und der prächtige Orgelprospekt. Über dem wunderschön gestalteten Barockportal ist zu lesen: Soli Deo Gloria 1772 – Allein Gott die Ehre!

Festgottesdienst

Sonntag, 10.30 Uhr in der Salvatorkirche. Die Feier ist zugleich das Erntedankfest in der Kirche, die zu diesem Anlass besonders festlich ausgeschmückt ist. Kirchenchor und Männergesangverein wirken mit. Ein festlicher Umtrunk in der Kirche schließt sich an.

Die Geschichte der Salvatorkirche und ihres Vorgängerbaus wurde 1987 eingehend durch den damaligen Gemeindepfarrer Friedhelm Hans als Buch veröffentlicht. Exemplare können für 10 Euro nach dem Jubiläumsgottesdienst in der Kirche erworben werden. Weitere Veranstaltungen zur Kirche und ihrer Geschichte werden im Laufe des Jubiläumsjahrs folgen.