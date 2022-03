Der ASV Weisenheim am Sand feiert am Sonntag, 3. April, ab 12 Uhr auf seinem Gelände mit einem Familientag die Saisoneröffnung. Dazu eingeladen sind in diesem Jahr auch ukrainische Geflüchtete. Der Verein übernimmt Essen und Trinken und will auch die Möglichkeit bieten, einander kennenzulernen.

Auf dem Außengelände des Vereins in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim warten zwei Fußball-Billard-, drei Murmel- und vier Boule-Bahnen auf Spieler, die die Bälle und Kugeln rollen und fliegen lassen möchten. Nebenan ist der Beachplatz für Volleyball bereit für die Saison, dort stehen zwei Tore zum Kicken, die auch auf dem Hartplatz benutzt werden können, wenn dort nicht gerade schon Leute mit Basketball auf Korbjagd gehen. Außerdem haben die stellvertretende Vorsitzende Iris Lischewski-Koch und der ASV einige Bobbycars besorgt, „damit auch für die Kleinsten was da ist“, wie sie erzählt.

„Der ASV kommt für die Bewirtung aller Geflüchteten auf“, betont Lischewski-Koch. Das ist auch schon an den Freinsheimer Miteinander-Verein kommuniziert worden, der sich um Geflüchtete und Hilfsaktionen für sie kümmert. „Dort wird das in den Whatsapp-Gruppen gestreut“, berichtet Lischewski-Koch, wie man versucht, die Menschen über die Aktion zu informieren.

„Einen schönen Mittag bieten“

Ziel sei es, ihnen einen schönen Mittag zu bieten, bei dem die Kinder auf dem Platz ohne Stress sicher spielen können. „Und wir wollen damit auch helfen, dass man sich untereinander kennenlernt, Kontakte knüpft“, betont die stellvertretende Vorsitzende. Es sei eine Gelegenheit für Geflüchtete, die in unterschiedlichen Orten untergebracht sind, zusammenzukommen. Das sei wichtig und gelebte Integration, zu der der ASV seinen Teil beitragen möchte. Um 12 Uhr geht das Fest mit dem Mittagstisch los, gegen 13.30 Uhr treten die tanzenden Cool Kids des Vereins auf.

Nach der gefeierten Saisoneröffnung können die Plätze beim ASV ab Montag für die diversen Sportarten wieder von allen gebucht werden – kostenlos ist das Angebot für Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen pro Stunde und genutzte Bahn oder genutzter Platz. Nähere Infos dazu gibt es auf www.asv-weisenheim.de.