„In jeder dieser Damen steckt ein Teil von mir“, sagt die Künstlerin Sabine Türk. In der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Gemeindebücherei sind einige ihrer Frauenporträts zu sehen, die stilmäßig in die 1920er-Jahre passen.

Die Bilder sind in der Spachteltechnik mit Pinsel, Acrylfarbe, Spachtel und Schwamm entstanden. Bis Ende April sind die Frauenporträts von Sabine Türk bei „Kunst im Treppenhaus“ zu sehen.

Die Bilder, die in ihrem Atelier in Rülzheim entstehen, hängen in vielen Wohnzimmern. Über den Heine-Katalog gab es Kunstdrucke von ihr zu kaufen. Auch die Confiserie Hussel gehört zu ihren Auftraggebern und übernahm Motive von ihr für die Gestaltung von Kalendern. Darüber hinaus sind Frauenmotive millionenfach auf Zuckertütchen gedruckt, die in Cafés, Bars oder Restaurants ausliegen. Das verschaffte Sabine Türk die Aufmerksamkeit des Kunstversands „ars mundi“. Seither sind mehrere Werke von ihr dort zu erwerben. Sie bietet Workshops zur Spachtelkunst in ihrem Rülzheimer Atelier an und ist Autorin des Buches „Einzigartig“. Das Fernsehen ist auf sie aufmerksam geworden und hat mit ihr für die TV-Sendung „Deko Queen“ mit Guido Maria Kretschmer gedreht.

Die Ausstellung in Haßloch ist eher dem Zufall geschuldet. Büchereileiterin Gabi Pfadt hatte Bilder von Sabine Türk in einer Arztpraxis gesehen und Kontakt mit ihr aufgenommen.