Reizvolle Wechsel von offenen und schattigen Strecken hat ein frühsommerlicher Spaziergang südwestlich von Leistadt zu bieten. Begleitet wird er von wohltönenden Gesängen.

An der Nordseite der L 518, die vom Leistadter Kreisel zur Lindemannsruhe führt, liegt gegenüber vom „Lochacker“ ein kleiner Parkplatz. Ab hier folgt man dem Weg mit der Markierung des roten Balkens in Richtung Leistadt. Schon nach kurzer Strecke kann der Spaziergänger schöne Ausblicke auf den höchst gelegenen Ortsteil von Bad Dürkheim und auf die Rheinebene genießen.

Auch an warmen Tagen ist es hier angenehm zu gehen, weil zwischen Weinbergen und Wiesen mehrere Baumgruppen Schatten spenden. Den Weg säumen Randstreifen mit Gräsern, rot leuchtendem Klatschmohn und zarten Glockenblumen. In diesen Junitagen beginnt auch eine verbreitete Baumart zu blühen: Die Edelkastanien entfalten ihre männlichen Blütenstände mit auffällig langen Kätzchen. Währenddessen verblühen andere Baumarten; so verliert die Robinie nun ihre weißen Blütenblätter.

Noch reichlich Vogelgesang zu hören

Im Übergang zum frühen Sommer erklingt noch reichlich Vogelgesang: Der rufende Zilpzalp und die trillernde Zaunammer lassen ihre Stimmen hören, und vom nahen Wald erklingt das wohltönende Lied der Singdrossel. Man kann es kaum verwechseln: Der Vogel singt ganz unterschiedliche Motive und wiederholt dabei jedes von ihnen mehrere Male.

Ein Wegweiser zeigt zum Appental. Es geht aber noch ein kurzes Stück auf dem gleichen Weg weiter, bevor man nach links abbiegt. Hier lässt eine Gruppe von Zitterpappeln ihr Laub im Wind tanzen. Die Strecke ist nun nicht mehr befestigt und führt in einen dichteren Baumbestand. Auch einige Wochenendgrundstücke liegen hier. Bald mündet der Weg auf eine schmale Straße, die unterhalb des Leistadter Sportplatzes verläuft. Man folgt ihr ein kurzes Stück aufwärts nach links und biegt an der nächsten Möglichkeit wieder nach links ab.

Hübsche Falter am Wegesrand

Dieser Weg führt über das Appental zurück zur Ausgangsstrecke. Zwischen lichtem Wald, privaten Grundstücken und Hecken geht es wieder bergab zu den Weinbergen und Wiesen. Über den grasbewachsenen Weg gaukelt mancher Schmetterling. So entdeckt man hübsche Falter, deren Lebensraum grasige Flächen wie an Böschungen und Wegrändern sind.

Zu ihnen gehören mehrere Arten von Wiesenvögelchen: Ihre Eier legen die Weibchen an Grashalmen ab, von denen sich später die geschlüpften Raupen ernähren. Um sie und andere Arten zu schonen, empfehlen Experten, Altgrasstreifen bei der Mahd auszusparen. Wo gemäht wird, sollte anstelle des Mulchmähers ein Balkenmäher eingesetzt werden.