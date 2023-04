Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um an ein Baugrundstück im Baugebiet „Südlich der Rosenstraße II“ zu kommen, haben zum Beispiel Familien mit Kindern oder Personen, die über zehn Jahre in Haßloch leben, bessere Chancen. Der Gemeinderat hat grünes Licht für die Vergabemodalitäten gemeindlicher Grundstücke in den Gebiet gegeben.

Viele wollen trotz erheblich gestiegener Grundstückspreise in dem Gebiet bauen: Die Gemeindeverwaltung führt eine Liste mit etwa 800 Bauplatz-Interessenten.