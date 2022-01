Vom 17. Januar bis 19. Februar findet im Landkreis Bad Dürkheim die erste Schadstoffsammlung im neuen Jahr statt. Aber was gilt als Problemmüll?

Was ist Problemmüll?

Als Schadstoffe gelten flüssige Farben, Lacke, Lösungsmittel, Quecksilberthermometer, Laugen, Säuren, Holzschutzmittel, Spraydosen mit Inhalt, Haushaltsreiniger, Pflanzenschutzmittel in Kleinmengen. Flüssiges muss in festschließenden Behältern angeliefert werden (kein Glas!).

Welche Abfälle sind es nicht?

Flüssige und eingetrocknete Dispersionsfarben können auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Altmedikamente und eingetrocknete Farben können in den Restmüll. Einige Apotheken nehmen Altmedikamente entgegen. Batterien werden im Handel abgegeben. Gleiches gilt für Neonröhren und Energiesparlampen, die aber auch der Wertstoffhof annimmt.

Wann kommt das Mobil?

Freinsheim: Riedweg, 29. Januar, 12.30 bis 14 Uhr (VG), 20. Januar, 13.15 bis 14.30 Uhr (Stadt); Bobenheim: Jahnstraße, 17. Januar, 10.45 bis 11.30 Uhr; Dackenheim: Gemeinschaftshaus, 20. Januar, 12.30 bis 13 Uhr; Erpolzheim: Sportgelände, 25. Januar, 11 bis 11.30 Uhr; Herxheim: Dorfplatz, 17. Januar, 13 bis 13.30 Uhr; Kallstadt: Feuerwehr, 25. Januar, 12.45 bis 13.30 Uhr; Weisenheim am Berg: Dorfplatz, 17. Januar, 11.45 bis 12.15 Uhr; Weisenheim am Sand: Schafweideweg, 17. Januar, 14 bis 14.30 Uhr; Bad Dürkheim: Wurstmarktplatz, 8. Februar, 12.15 bis 14.15 Uhr, 19. Februar, 9 bis 11.30 Uhr; Grethen: Parkplatz unterhalb katholischer Kirche, 8. Februar, 11.30 bis 12 Uhr; Hardenburg: Turnhalle, 8. Februar, 10 bis 10.30 Uhr; Hausen: Wendehammer, 8. Februar, 10.45 bis 11.15 Uhr; Leistadt: Kerweplatz, 25. Januar, 13.45 bis 14.15 Uhr; Seebach: Hinter Rebstöckl, 25. Januar, 14.45 bis 15.15 Uhr; Ungstein: An der Bleiche, 25. Januar, 12 bis 12.30 Uhr; Wachenheim: Hort, 19. Februar, 12 bis 13.15 Uhr (VG), 28. Januar, 10 bis 11.15 Uhr (Stadt); Ellerstadt: Friedhof, 25. Januar, 10 bis 10.45 Uhr; Friedelsheim: Schwabenbachhalle, 18. Januar, 10 bis 10.30 Uhr; Gönnheim: Am Sportplatz, 18. Januar, 10.45 bis 11.15 Uhr.

Noch Fragen?

Bernhard Hohenbrink, Telefon 06322 961 5524.