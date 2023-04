Die Sängervereinigung 1845/1891 Maikammer hat ihr Haus in der Hartmannstraße 40 grundlegend renoviert und erweitert. Am Wochenende wird nun gefeiert.

Der kleine Verein hat eine große Baumaßnahme gestemmt. Der hintere Teil des Gebäudes wurde abgerissen und durch einen neuen Anbau ersetzt. Damit verfügt die Sängervereinigung nun neben dem rund 75 Quadratmeter großen Proberaum im Erdgeschoss über einen weiterer Raum im neuen Anbau. Im Erdgeschoss sind Abstellräume entstanden, die der Verein nutzen kann, wenn er Gäste bewirten will, etwa bei der Weinkerwe. Die Räume können auch gemietet werden.

2019 hat die Vereinigung, die etwas über 300 Mitglieder hat, mit den Arbeiten begonnen. „Wir haben fast alles in Eigenleistung gemacht“, berichtet Thomas Sell, Vorsitzender des Vereins. Rund 140.000 Euro seien investiert worden, die teils über einen Kredit, teils über Spenden aufgebracht worden sind.

Am Wochenende wird gefeiert

Wären die Arbeiten an Firmen vergeben worden, wären sie kaum zu bezahlen gewesen, so Sell. Doch der gelernte Werkzeugmachermeister ist fit in allem, was mit dem Bau zu tun hat, und er leitete die ehrenamtlichen Helfer an. Entworfen habe den Bau der ehemalige Vorsitzende der Vereinigung, der Architekt Franz-Josef Damm. Nun sei alles fertig, bis auf ein paar Restarbeiten. Wenn wieder etwas Geld in der Kasse ist, soll auch noch ein Teil des Hofes überdacht werden.

Am Wochenende soll nun gefeiert werden: am Samstag ist der offizielle Festakt mit geladenen Gästen und einem Auftritt des Kinderchors Kalmitspatzen vorgesehen, am Sonntag, 11 bis 17 Uhr, ein Tag der offenen Tür.

Der Verein hat einen Männerchor (22 Mitglieder), den gemischten Chor Friends of music (18 Mitglieder, derzeit hauptsächlich Frauen) und einen Kinderchor mit 30 bis 35 Kindern. „Das läuft recht gut“, sagt Sell. Dennoch: Über weitere Sänger würde sich der Verein bei allen Chören freuen.