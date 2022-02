Es ist schon ein schöner Anblick und dazu ein Hörgenuss, so ein singendes Rotkehlchen. Dieser Vogel stimmt gerade sein Liedchen im Dürkheimer Kurpark an. Beflügelnd ist für ihn dabei wohl auch die freundliche Witterung eines sonnigen Februartages. Obwohl Rotkehlchen dafür bekannt sind, dass sie auch mitten im Winter singen, klingt das Zwitschern schon wie eine leise Ahnung vom Frühling und erfreut so manchen Parkbesucher. Beliebt sind die Vögel auch, weil sie sich wenig scheu verhalten. Ihr munteres Flöten hat indes mit hartem Wettbewerb zu tun: Es geht um das Anlocken einer Partnerin und darum, das eigene Revier zu markieren. Und was für uns hübsch aussieht, also die markante orangerote Brust, Kehle und Stirn, das ist so etwas wie ein optisches Signal. Wenn sich ein Konkurrent näher wagt, wird das auffallende Gefieder aufgeplustert. Rotkehlchen vertreiben rivalisierende Artgenossen energisch aus ihrem Brut- und Jagdterritorium. Dass es manchmal sogar zum Kampf mit Schnabelhieben kommt, mag man angesichts des lieblich wirkenden Vögelchens kaum glauben.