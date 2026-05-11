Karikaturist Steffen Boiselle kommt Ende Mai zum Dorfabend nach Ruppertsberg und spricht über seine Reihe „100% Pfälzer“.

Zum nächsten Dorfabend in der Halle des TV Ruppertsberg wird der Karikaturist Steffen Boiselle erwartet. Das kündigte die Wählergruppe Ruppertsberg (WGR) an.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 28. Mai, ab 19 Uhr in der TVR-Halle statt. Boiselle will dabei seine humorvolle Sicht auf die Pfalz und ihre Besonderheiten vorstellen. Bekannt ist er vor allem durch seine Kultserie „100% Pfälzer“ mit Zeichnungen und Sprüchen im Pfälzer Dialekt.

Geplant sind nach Angaben der Veranstalter Einblicke in die Entstehung seiner Karikaturen, Anekdoten aus seiner Arbeit sowie Gespräche mit dem Publikum. Auch Veröffentlichungen wie Bücher, Plakate und weitere Produkte aus der „100% Pfälzer“-Reihe sollen Thema des Abends sein.

Für Bewirtung sorgt der TV Ruppertsberg. Karten können telefonisch unter 0171 7775235 oder per E-Mail an info@heiner-weisbrodt.de bestellt werden.